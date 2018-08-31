The high school football seasons kicks off this week with a slew of games in the Brazos Valley.
A list of the high school football games for Friday, Aug. 31 and Saturday, Sept. 1. can be found below. KAGS will update this list with final game scores as they becomes available.
FRIDAY AUGUST 31ST GAMES
CLASS 6A
WALLER @ BRYAN- 7 PM
CLASS 5A
RICHMOND FOSTER @ #7 COLLEGE STATION
HUNTSVILLE @ WILLIS
RUDDER @ BASTROP
MAGNOLIA WEST @ BRENHAM
CLASS 4A
BELLAIRE EPISCOPAL @ NAVASOTA- 7 PM
BELLVILLE @ MADISONVILLE
CALDWELL @ EDNA
CLASS 3A
#5 ROCKDALE @ GIDDINGS
#24 CAMERON YOE VS. MEXIA @ ALVORADO
#10 FRANKLIN @ #17 HEARNE
CROCKETT @ #23 BUFFALO
#7 BURTON @ #10 LEXINGTON
ANDERSON SHIRO @ ROSEBUD-LOTT
ST. ANDREW’S EPISCOPAL @ NEW WAVERLY
CLASS 2A
CENTERVILLE @ ELKHART
NORMANGEE @ #19 BREMOND
LEON @ MILDRED
MILANO @ GRAPELAND
SOMERVILLE @ IOLA- 7 PM
SNOOK @ GRANGER- 7 PM
6-MAN
OAKWOOD VS. STRAWN @ GORMAN CLASSIC
SAN MARCOS HILL COUNTRY @ CALVERT
TAPPS
BRENTWOOD CHRISTIAN @ BRAZOS CHRISTIAN
TAPPS 6-MAN
AUSTIN ACHIEVE @ ALLEN ACADEMY- 6 PM
SATURDAY SEPTEMBER 1ST
ST. JOSEPH VS. ETCA @ ALLEN ACADEMY- 6 PM