The high school football seasons kicks off this week with a slew of games in the Brazos Valley.

A list of the high school football games for Friday, Aug. 31 and Saturday, Sept. 1. can be found below. KAGS will update this list with final game scores as they becomes available.

FRIDAY AUGUST 31ST GAMES

CLASS 6A

WALLER @ BRYAN- 7 PM

CLASS 5A

RICHMOND FOSTER @ #7 COLLEGE STATION

HUNTSVILLE @ WILLIS

RUDDER @ BASTROP

MAGNOLIA WEST @ BRENHAM

CLASS 4A

BELLAIRE EPISCOPAL @ NAVASOTA- 7 PM

BELLVILLE @ MADISONVILLE

CALDWELL @ EDNA

CLASS 3A

#5 ROCKDALE @ GIDDINGS

#24 CAMERON YOE VS. MEXIA @ ALVORADO

#10 FRANKLIN @ #17 HEARNE

CROCKETT @ #23 BUFFALO

#7 BURTON @ #10 LEXINGTON

ANDERSON SHIRO @ ROSEBUD-LOTT

ST. ANDREW’S EPISCOPAL @ NEW WAVERLY

CLASS 2A

CENTERVILLE @ ELKHART

NORMANGEE @ #19 BREMOND

LEON @ MILDRED

MILANO @ GRAPELAND

SOMERVILLE @ IOLA- 7 PM

SNOOK @ GRANGER- 7 PM

6-MAN

OAKWOOD VS. STRAWN @ GORMAN CLASSIC

SAN MARCOS HILL COUNTRY @ CALVERT

TAPPS

BRENTWOOD CHRISTIAN @ BRAZOS CHRISTIAN

TAPPS 6-MAN

AUSTIN ACHIEVE @ ALLEN ACADEMY- 6 PM

SATURDAY SEPTEMBER 1ST

ST. JOSEPH VS. ETCA @ ALLEN ACADEMY- 6 PM

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