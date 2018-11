If Google is any indication, you can expect a lot of Fortnite characters to be roaming around this Halloween.

Fortnite, the gaming phenomenon, is 2018's most-searched-for costume across the country and topped the searches list for 43 states, according to data from Google.

The top 10 costumes nationwide were Fortnite, Spider-Man, Unicorn, Dinosaur, Witch, Harley Quinn, Superhero, Pirate, Rabbit and Princess.

On Google's Frightgeist page you can map out the top costumes trending in certain cities, see the full list of trending costumes nationwide, or use the "costume wizard" to help come up with your perfect Halloween match.

The most-search costume in 2018 by state

Alabama: Mermaid

Alaska: Fortnite

Arizona: Fortnite

Arkansas: Dinosaur

California: Fortnite

Colorado: Fortnite

Connecticut: Fortnite​​​​​​​

District of Columbia: Spider-Man

Delaware: Fortnite

Florida: Fortnite

Georgia: Fortnite

Hawaii: Fortnite​​​​​​​

Idaho: Unicorn

Illinois: Fortnite

Indiana: Fortnite

Iowa: Fortnite

Kansas: Fortnite

Kentucky: Fortnite

Louisiana: Fortnite

Maine: Fortnite

Maryland: Fortnite​​​​​​​

Massachusetts: Fortnite

Michigan: Fortnite

Minnesota: Fortnite

Mississippi: Fortnite

Missouri: Fortnite

Montana: Fortnite

Nebraska: Fortnite

Nevada: Fortnite​​​​​​​

New Hampshire: Fortnite

New Jersey: Fortnite

New Mexico: Fortnite

New York: Fortnite

North Carolina: Fortnite

North Dakota: Fortnite

Ohio: Fortnite

Oklahoma: Fortnite

Oregon: Dinosaur

Pennsylvania: Fortnite

Rhode Island: Fortnite​​​​​​​

South Carolina: Fortnite

South Dakota: Spider-Man

Tennessee: Fortnite​​​​​​​

Texas: Fortnite

Utah: Unicorn

Vermont: Monster

Virginia: Fortnite

Washington: Fortnite

West Virginia: Fortnite

Wisconsin: Fortnite

Wyoming: Fortnite

© 2018 TEGNA MEDIA