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7on7 State Tournament gets underway with Division II and III pool play

Cameron Yoe and Lexington went 2-1, while Hearne and Rockdale went 1-2 in pool play. All teams advance to championship bracket play Friday morning.
Credit: kags

COLLEGE STATION, Texas — Division II
Pool G

Bay City 27, Celina 35

Dumas 28, Rockdale 6

Celina 27, Rockdale 12

Bay City 12, Dumas 40

Rockdale 41, Bay City 39

Dumas 19, Celina 25

Pool E

Cameron 21, Columbus 24

Jim Ned 13, Wichita Falls 21

Columbus 27, Wichita Falls 26

Cameron 34, Jim Ned 14

Wichita Falls 25, Cameron 40

Jim Ned 12, Columbus 21

Division III

Pool A

Garrison 20, Lexington 14

Miles 7, Stratford 14

Lexington 18, Stratford 6

Garrison 18, Miles 35

Stratford 19, Garrison 7

Miles 18, Lexington 20

Pool F

Hawley 21, Hearne 0

Stamford 18, Three Rivers 15

Hearne 19, Three Rivers 20

Hawley 19, Stamford 7

Three Rivers 12, Hawley 26

Stamford 14, Hearne 20


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