7on7 State Tournament gets underway with Division II and III pool play

COLLEGE STATION, Texas — Division II
Pool G
Bay City 27, Celina 35
Dumas 28, Rockdale 6
Celina 27, Rockdale 12
Bay City 12, Dumas 40
Rockdale 41, Bay City 39
Dumas 19, Celina 25
Pool E
Cameron 21, Columbus 24
Jim Ned 13, Wichita Falls 21
Columbus 27, Wichita Falls 26
Cameron 34, Jim Ned 14
Wichita Falls 25, Cameron 40
Jim Ned 12, Columbus 21
Division III
Pool A
Garrison 20, Lexington 14
Miles 7, Stratford 14
Lexington 18, Stratford 6
Garrison 18, Miles 35
Stratford 19, Garrison 7
Miles 18, Lexington 20
Pool F
Hawley 21, Hearne 0
Stamford 18, Three Rivers 15
Hearne 19, Three Rivers 20
Hawley 19, Stamford 7
Three Rivers 12, Hawley 26
Stamford 14, Hearne 20