Brazos Valley Boys Basketball Bi-District Round Scoreboard

COLLEGE STATION, Texas — 6A
Bryan
Duncanville
Monday - 6 pm
5A
A&M Consolidated
Lake Creek
Monday - Madisonville H.S.
Huntsville
Hallsville
Monday - Timpson H.S.
4A
Navasota
Booker T. Washington
Saturday - Waller H.S.
Madisonville
Carthage
Monday - Lufkin H.S.
3A
Franklin
Caldwell
Saturday - Bryan H.S.
Anderson-Shiro
Hitchcock
Tuesday - Grand Oaks H.S.
Cameron Yoe
Fairfield
Monday - Madisonville H.S.
2A
Normangee
Evadale
Saturday - Cleveland H.S.
Mumford
Sabine Pass
Saturday - Willis H.S.
Somerville
Hull-Daisetta
Saturday - Willis H.S.
Iola
Deweyville
Monday - Cleveland H.S.
Hearne
Bloomington
Monday - Columbus H.S.
Centerville
Cayuga
Tuesday - Fairfield H.S.
1A
Calvert - bye