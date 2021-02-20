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Bryan's Leading Local News: Weather, Traffic, Sports and more | Bryan, Texas | KAGSTV.com

Sports

Brazos Valley Boys Basketball Bi-District Round Scoreboard

Check out all the scores and highlights from our local teams still in the hunt for a state title
Credit: KAGS-TV

COLLEGE STATION, Texas — 6A

Bryan
Duncanville
Monday - 6 pm

5A

A&M Consolidated
Lake Creek
Monday - Madisonville H.S.

Huntsville
Hallsville
Monday - Timpson H.S.

4A

Navasota
Booker T. Washington
Saturday - Waller H.S.

Madisonville
Carthage
Monday - Lufkin H.S.

3A

Franklin
Caldwell
Saturday - Bryan H.S.

Anderson-Shiro
Hitchcock
Tuesday - Grand Oaks H.S.

Cameron Yoe
Fairfield
Monday - Madisonville H.S.

2A

Normangee
Evadale
Saturday - Cleveland H.S.

Mumford
Sabine Pass
Saturday - Willis H.S.

Somerville
Hull-Daisetta
Saturday - Willis H.S.

Iola
Deweyville
Monday - Cleveland H.S.

Hearne
Bloomington
Monday - Columbus H.S.

Centerville
Cayuga
Tuesday - Fairfield H.S.

1A 

Calvert - bye