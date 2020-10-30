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Bryan's Leading Local News: Weather, Traffic, Sports and more | Bryan, Texas | KAGSTV.com

Sports

FNL Week 10 Scores and Highlights

Check out all the scores and highlights from Week 10 from our Brazos Valley schools
Credit: KAGS

COLLEGE STATION, Texas — 6A 

Bryan
Temple
Final

5A DII

(3) A&M Consolidated
(10) Huntsville
Final

Rudder
Lake Creek
Final

Brenham
Pflugerville Connally
Final

4A DII

Navasota
Gonzalez
Final

Madisonville
(1) Carthage
Final

3A DI

Caldwell
Lorena
Final

Cameron Yoe
McGregor
Final

Rockdale
Troy
Final

3A DII

(7) Franklin
Clifton
Final

Buffalo
Lexington
Final

2A DI

(10) Normangee
Centerville
Final

Leon
Grapeland
Final

Thorndale
Hearne
Final

2A DII

Milano 6
Burton 56
Final

Somerville 34
Bartlett 12
Final

Granger
Snook
Final

Bremond
(1) Mart
Saturday

TAPPS

Brazos Christian
Cypress Christian
Final

Allen Academy
Alpha Omega
Final