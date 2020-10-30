FNL Week 10 Scores and Highlights

COLLEGE STATION, Texas — 6A
Bryan
Temple
Final
5A DII
(3) A&M Consolidated
(10) Huntsville
Final
Rudder
Lake Creek
Final
Brenham
Pflugerville Connally
Final
4A DII
Navasota
Gonzalez
Final
Madisonville
(1) Carthage
Final
3A DI
Caldwell
Lorena
Final
Cameron Yoe
McGregor
Final
Rockdale
Troy
Final
3A DII
(7) Franklin
Clifton
Final
Buffalo
Lexington
Final
2A DI
(10) Normangee
Centerville
Final
Leon
Grapeland
Final
Thorndale
Hearne
Final
2A DII
Milano 6
Burton 56
Final
Somerville 34
Bartlett 12
Final
Granger
Snook
Final
Bremond
(1) Mart
Saturday
TAPPS
Brazos Christian
Cypress Christian
Final
Allen Academy
Alpha Omega
Final