COLLEGE STATION, Texas — 6A
BRYAN AT WALLER
5A DIV. I
COLLEGE STATION VS RICHMOND FOSTER AT KATY LEGACY (THURSDAY) 6 PM
5A DIV. II
KILEEN ELLISON AT A&M CONSOLIDATED – 7 PM
WILLIS AT HUNTSVILLE
BASTROP AT RUDDER
BRENHAM AT MAGNOLIA WEST
4A DIV. I
NAVASOTA AT BELLAIRE EPISCOPAL - 7PM
4A DIV. II
MADISONVILLE AT BELLVILLE
EDNA AT CALDWELL
3A DIV. I
GIDDINGS AT ROCKDALE
MEXIA AT CAMERON YOE
HEARNE AT FRANKLIN (GAME OF THE WEEK)
3A DIV. II
BUFFALO AT CROCKETT
LEXINGTON AT BURTON
ROSEBUD LOTT AT A-SHIRO
2A DIV. I
ELKHART AT CENTERVILLE
BREMOND AT NORMAGEE
MILDRED AT LEON
GRAPELAND AT MILANO
IOLA AT SOMERVILLE
SNOOK AT GRANGER
1A
ST. JOE’S VS. CALVERT AT ALLEN ACADEMY (SATURDAY 6 PM)
TAPPS 11 MAN
BRAZOS CHRISTIAN AT BRENTWOOD
TAPPS 6 MAN
LOGOS PREP AT ALLEN ACADEMY (THURSDAY) 6 PM
EAST TEXAS CHRISTIAN VS BVCHEA AT ALLEN ACADEMY- 6PM
ALPHA OMEGA VS. OAKWOOD AT ALLEN (SATURDAY)