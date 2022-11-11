KAGS Friday Night Lights Week 12 scores and updates

TEXAS, USA — Friday is here, and with it comes another week of Friday Night Lights football matches on KAGS TV.
Here are the final scores from this week:
#3 DUNCANVILLE 74, BRYAN 13
#10 COLLEGE STATION 37, SAN ANTONIO WAGNER 19
A&M CONSOLIDATED 35, SEGUIN 20
BRENHAM 42, DAYTON 28
#2 FORT BEND MARSHALL 56, HUNTSVILLE 0
MADISONVILLE 41, LA GRANGE 21
#1 FRANKLIN 33, HALLETTSVILLE 7
CAMERON YOE 39, YOAKUM 28
DAINGERFIELD 41, ANDERSON-SHIRO 6
WALLIS BRAZOS 35, #9 LEXINGTON 28
BOLING 35, BUFFALO 7
#9 CENTERVILLE 51, SHELBYVILLE 13
JOAQUIN 61, LEON 0
MASON 44, HEARNE 7
#2 BURTON 46, MILANO 0
#10 GRANGER 60, SOMERVILLE 13
FALLS CITY 40, BREMOND 36
BLUFF DALE 80, CALVERT 30
BRAZOS CHRISTIAN 27, WACO BISHOP REICHER 2
SAN MARCOS ACADEMY 62, ALLEN ACADEMY 16
FREDRICKSBURG HERITAGE 46, ST. JOSEPH'S 0