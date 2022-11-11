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KAGS Friday Night Lights Week 12 scores and updates

Here are the final scores from this week's Friday Night Lights games.

TEXAS, USA — Friday is here, and with it comes another week of Friday Night Lights football matches on KAGS TV.

Here are the final scores from this week:

#3 DUNCANVILLE 74, BRYAN 13

#10 COLLEGE STATION 37, SAN ANTONIO WAGNER 19

A&M CONSOLIDATED 35, SEGUIN 20

BRENHAM 42, DAYTON 28

#2 FORT BEND MARSHALL 56, HUNTSVILLE 0

MADISONVILLE 41, LA GRANGE 21

#1 FRANKLIN 33, HALLETTSVILLE 7

CAMERON YOE 39, YOAKUM 28

DAINGERFIELD 41, ANDERSON-SHIRO 6

WALLIS BRAZOS 35, #9 LEXINGTON 28

BOLING 35, BUFFALO 7

#9 CENTERVILLE 51, SHELBYVILLE 13

JOAQUIN 61, LEON 0

MASON 44, HEARNE 7

#2 BURTON 46, MILANO 0

#10 GRANGER 60, SOMERVILLE 13

FALLS CITY 40, BREMOND 36

BLUFF DALE 80, CALVERT 30

BRAZOS CHRISTIAN 27, WACO BISHOP REICHER 2

SAN MARCOS ACADEMY 62, ALLEN ACADEMY 16

FREDRICKSBURG HERITAGE 46, ST. JOSEPH'S 0

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