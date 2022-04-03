x
Skip Navigation
Breaking News
More () »
HS Football

KAGS Friday Night Lights Week 11 scores and highlights

Here are the final scores from this week's Friday Night Lights games.

More Videos

TEXAS, USA — With multiple week 11 High School football games being moved to Thursday, Nov. 3 due to storms projected to arrive in the area on Friday, Nov. 4, KAGS TV has covered a number of local games in advance of the weather.

This article will be updated with scores from Friday's games when they become available.

THURSDAY FINAL SCORES

MONTGOMERY 42, RUDDER 28

BRYAN 14, HARKER HEIGHTS 49

#10 COLLEGE STATION 42, PFLUGERVILLE HENDRICKSON 14

RICHMOND RANDLE 17, HUNTSVILLE 28

MADISONVILLE 30, SALADO 14

SMITHVILLE 21, CALDWELL 14

TROY 14, CAMERON YOE 3

CORRIGAN-CAMDEN 21, #9 CENTERVILLE 56

BUFFALO 12, #9 LEXINGTON 35

LEON 45, NORMANGEE 20

THORNDALE 53, HEARNE 16

IOLA 6, BREMOND 54

#5 CHILTON 28, MILANO 7

SNOOK 33, LOUISE 14

COVENANT CHRISTIAN 106, ALLEN ACADEMY 56

NORTHLAND 22, BRAZOS CHRISTIAN 21 F/OT

FRIDAY FINAL SCORES

A&M CONSOLIDATED 19, LEANDER GLENN 17

#5 MONTGOMERY LAKE CREEK 54, BRENHAM 42

ROCKDALE 46, McGREGOR 38

#1 FRANKLIN 27, LITTLE RIVER ACADEMY 15

ANDERSON-SHIRO 44, TRINITY 6

FALLS CITY 47, SOMERVILLE 22

ST. JOSEPH'S 63, ALVIN LIVING STONES 14

Follow KAGS on social media: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube

Related Articles

Before You Leave, Check This Out