KAGS Friday Night Lights Week 11 scores and highlights

TEXAS, USA — With multiple week 11 High School football games being moved to Thursday, Nov. 3 due to storms projected to arrive in the area on Friday, Nov. 4, KAGS TV has covered a number of local games in advance of the weather.
This article will be updated with scores from Friday's games when they become available.
THURSDAY FINAL SCORES
MONTGOMERY 42, RUDDER 28
BRYAN 14, HARKER HEIGHTS 49
#10 COLLEGE STATION 42, PFLUGERVILLE HENDRICKSON 14
RICHMOND RANDLE 17, HUNTSVILLE 28
MADISONVILLE 30, SALADO 14
SMITHVILLE 21, CALDWELL 14
TROY 14, CAMERON YOE 3
CORRIGAN-CAMDEN 21, #9 CENTERVILLE 56
BUFFALO 12, #9 LEXINGTON 35
LEON 45, NORMANGEE 20
THORNDALE 53, HEARNE 16
IOLA 6, BREMOND 54
#5 CHILTON 28, MILANO 7
SNOOK 33, LOUISE 14
COVENANT CHRISTIAN 106, ALLEN ACADEMY 56
NORTHLAND 22, BRAZOS CHRISTIAN 21 F/OT
FRIDAY FINAL SCORES
A&M CONSOLIDATED 19, LEANDER GLENN 17
#5 MONTGOMERY LAKE CREEK 54, BRENHAM 42
ROCKDALE 46, McGREGOR 38
#1 FRANKLIN 27, LITTLE RIVER ACADEMY 15
ANDERSON-SHIRO 44, TRINITY 6
FALLS CITY 47, SOMERVILLE 22
ST. JOSEPH'S 63, ALVIN LIVING STONES 14