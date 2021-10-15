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Week 8 FNL Scores and Highlights

Check out the scores and highlights from around the Brazos Valley in Week 8 of the 2021 season
Credit: KAGS

COLLEGE STATION, Texas — 6A

Bryan 30
Killeen 14
Final

5A DI

(2) College Station
Cleveland
Final

5A DII

A&M Consolidated
Montgomery
Final

Rudder
Fulshear
Final

Brenham
Pflugerville Connally
Final

4A DII

Madisonville
Rusk
Final

Navasota
La Grange
Final

3A DI

Caldwell
Little River Academy
Final

Cameron Yoe
Troy
Final

3A DII

Anderson-Shiro
Corrigan-Camden
Final

Buffalo
Clifton
Final

(1) Franklin
Florence
Final

Lexington
Rogers
Final

2A DI

Centerville
Groveton
Final

Leon
Alto
Final

Hearne
Thrall
Final

Normangee
Grapeland
Final

2A DII

Mart
Bremond
Final

Burton
Bartlett
Final

Iola
Granger
Final

Snook
Somerville
Final

1A DII

Calvert
Abbot
Final

TAPPS

Brazos Christian
Rosehill Christian
Final

St. Joe's
Grace Christian
Final