Week 8 FNL Scores and Highlights

COLLEGE STATION, Texas — 6A
Bryan 30
Killeen 14
Final
5A DI
(2) College Station
Cleveland
Final
5A DII
A&M Consolidated
Montgomery
Final
Rudder
Fulshear
Final
Brenham
Pflugerville Connally
Final
4A DII
Madisonville
Rusk
Final
Navasota
La Grange
Final
3A DI
Caldwell
Little River Academy
Final
Cameron Yoe
Troy
Final
3A DII
Anderson-Shiro
Corrigan-Camden
Final
Buffalo
Clifton
Final
(1) Franklin
Florence
Final
Lexington
Rogers
Final
2A DI
Centerville
Groveton
Final
Leon
Alto
Final
Hearne
Thrall
Final
Normangee
Grapeland
Final
2A DII
Mart
Bremond
Final
Burton
Bartlett
Final
Iola
Granger
Final
Snook
Somerville
Final
1A DII
Calvert
Abbot
Final
TAPPS
Brazos Christian
Rosehill Christian
Final
St. Joe's
Grace Christian
Final